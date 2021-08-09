В Бердянске двухлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже

РепортерUA 09 Авг 2021 - 10:01

В Бердянске из окна квартиры на четвертом этаже выпал ребенок. Данный случай произошел 7 августа в 18:25 по улице Правды.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и медики. С места происшествия девочку, 2019 года рождения, с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Правоохранителям 46-летняя мать объяснила, что когда она отвлеклась на несколько минут ее дочь залезла на подоконник, оперлась на оконную сетку, которая не выдержала напора в результате чего ребенок выпал из окна 4-го этажа.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 ( «Умышленное убийство» с дополнительной квалификацией «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины. Состояние ребенка остается тяжелым, она находится в реанимационном отделении больницы Запорожья.

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