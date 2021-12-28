В Бразилии в результате наводнения 100 городов объявили режим ЧП

РепортерUA 28 Дек 2021 - 09:24

В результате мощных ливней на северо-востоке Бразилии в штате Баия погибли не менее 20 человек, еще 358 пострадали. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на региональное управление гражданской обороны во вторник, 28 декабря.

Указано, что стихия затронула в общей сложности уже 470 тысяч человек. В 100 из 116 городов штата объявили чрезвычайное положение.

Непрекращающиеся дожди привели к обрушению мостов и десятков домов, а также наводнениям и материальному ущербу, который еще не подсчитан.

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