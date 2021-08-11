В Украине продлили адаптивный карантин

РепортерUA 11 Авг 2021 - 13:27

Кабмин продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций из-за коронавируса. Правительство готовит больницы, а количество коек с кислородом сейчас составляет почти 100%", - отметил глава Кабмина.

По его словам, отдельно закуплено 15000 кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.

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