Украинский самолет не может вылететь из аэропорта Кабула

В аэропорту Кабула находится второй украинский самолет, но он не может оттуда вылететь. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РепортерUA.
«Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, и который не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь, но сможет ли новый украинский самолет туда прибыть - это пока вопрос без ответа», - сказал он.
Кулеба также назвал ситуацию в аэропорту Кабула критической.
«Сейчас ситуация в аэропорту Кабула - критическая, и пока самолет вылететь не может. Если в Кабуле ты сейчас откроешь дверь самолета - у тебя за две секунды будет полный салон, и люди будут лежать, и это будет непонятно кто», - добавил глава МИД.
Вместе с тем, он отметил, что Украина готова брать на свободные места граждан других государств, в том числе Афганистана, как это проходило с первым рейсом.
По словам Кулебы, сейчас некоторые СМИ распространяют информацию, что МИД кому-то не предлагает эвакуацию из Афганистана. Он назвал эту информацию абсолютной манипуляцией и призвал украинцев обращаться в посольства Украины в Таджикистане, Пакистане и заявлять о своем местонахождении.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.