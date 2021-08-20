Запорожец зарезал родителей бывшей девушки. Фото

В Запорожье сотрудники криминальной полиции задержали мужчину, который совершил убийство супругов-пенсионеров. Об этом сообщает РепортерUA.
В пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области сообщили, что убийство произошло вчера вечером, 19 августа, на улице Парамонова. В квартире обнаружили тела хозяина 1952 года рождения и его жены 1951 года рождения.
На телах погибших были ножевые ранения. Как стало известно, накануне к супругам приходил человек, который когда-то встречался с их дочерью. Полицейские сразу установили его личность, а в течение двух часов и местонахождение. Он скрывался в Днепровском районе города. Мужчину 1975 года рождения задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По предварительным данным, мужчина совершил тяжкое преступление на почве стойких неприязненных отношений. Смертельные ножевые ранения злоумышленник нанес кухонным ножом. Орудие убийства и другие вещественные доказательства изъяты.
В рамках уголовного производства, открытого по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), проводится дальнейшее досудебное расследование. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
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