В Одессе прошел военно-морской парад. Видео

В Одессе по случаю 30-й годовщины независимости Украины прошел военно-морской парад. Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает РепортерUA.
В рамках мероприятий состоялось прохождения боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств Военно-морских сил Украины.
Также в программе празднования - пролет морской авиации совместно с Воздушными силами ВСУ, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Пограничной службы и яхт Одесской областной федерации парусного спорта.
Также в Одессе состоялся марш защитников Украины. В нем приняли участие несколько сотен человек.
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