В Одессе прошел военно-морской парад. Видео

РепортерUA, видео Укринформ, Думская 24 Авг 2021 - 13:17

В Одессе по случаю 30-й годовщины независимости Украины прошел военно-морской парад. Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает РепортерUA.

В рамках мероприятий состоялось прохождения боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств Военно-морских сил Украины.

Также в программе празднования - пролет морской авиации совместно с Воздушными силами ВСУ, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Пограничной службы и яхт Одесской областной федерации парусного спорта.

Также в Одессе состоялся марш защитников Украины. В нем приняли участие несколько сотен человек.

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