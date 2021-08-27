В ДТП в Камышевахе погиб 10-летний ребенок. Фото

В пгт Камышеваха 70-летний водитель автомобиля «УАЗ» столкнулся с «Subaru Forester», который выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП погиб ребенок, еще двое травмированы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, авария произошла 26 августа. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции, следователи отделения расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Запорожской области, медики скорой помощи.
По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля «УАЗ» 1951 года, двигаясь по улице Богдана Хмельницкого, не предоставил преимущество в движении легковушке «Subaru Forester» под управлением 35-летнего мужчины, и совершил с ним столкновение. После этого кроссовер отбросило за пределы проезжей части где он наехал на дерево.
Вместе с водителем в салоне иномарки находились женщина 1986 года рождения, а также трое мальчиков 3-х, 9-ти и 10-ти лет. В результате ДТП от полученных телесных повреждений старший из детей умер на месте происшествия, еще двое - с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в Запорожскую областную клиническую детскую больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.