В Запорожье заработали приборы фиксации нарушений ПДД: где они находятся

Сегодня, 27 августа, в Запорожье заработали приборы фиксации правонарушений, которые контролируют соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
В пресс-службе патрульной полиции сообщили о местах расположения приборов:
Запорожье (три прибора контроля «КАСКАД») - ул. Дом Отдыха (поворот в музей), в направлении моста Преображенского (ограничение скорости 50 км/ч); ул. Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч), ДнепроГЭС, в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч).
Мелитополь (1 прибор контроля «КАСКАД») - ул. Богдана Хмельницкого, 23 в направлении ул. Седовцев (ограничение скорости 50 км/ч).
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