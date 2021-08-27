В Запорожье заработали приборы фиксации нарушений ПДД: где они находятся

РепортерUA 27 Авг 2021 - 09:47

Сегодня, 27 августа, в Запорожье заработали приборы фиксации правонарушений, которые контролируют соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили о местах расположения приборов:

Запорожье (три прибора контроля «КАСКАД») - ул. Дом Отдыха (поворот в музей), в направлении моста Преображенского (ограничение скорости 50 км/ч); ул. Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч), ДнепроГЭС, в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч).

Мелитополь (1 прибор контроля «КАСКАД») - ул. Богдана Хмельницкого, 23 в направлении ул. Седовцев (ограничение скорости 50 км/ч).

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