Завтра в Запорожье заработает еще одна камера автофиксации нарушений ПДД

РепортерUA 25 Ноя 2021 - 10:19

В Запорожье с 26 ноября заработает еще один прибор автоматической фото и видео фиксации нарушений ПДД. Его установят на Набережной магистрали. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, прибор контроля «КАСКАД» появится на ул. Немировича-Данченко, 73 (в районе отеля «Венеция»), направление прибора - в сторону ул. Лермонтова, ограничение скорости  - 50 км/час.

Напомним, в конце лета в Запорожье заработали три прибора «КАСКАД». Еще три камеры заработали 13 октября: А с 3 ноября заработали еще два комплекса автоматической фото- и видеофиксации нарушений. «КАСКАД» установили на двух трассах государственного значения Н-08 и Н-15 в направлении Мариуполя и Донецка. 

С картой можно ознакомиться по ссылке.

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