В Запорожье вручили ключи от квартиры серебряному призеру Олимпийских игр Парвизу Насибову. Фото

РепортерUA 01 Сен 2021 - 18:06

Сегодня, 1 сентября, серебряному призеру Олимпийских игр в Токио 2020, борцу греко-римского стиля Парвизу Насибову передали ключи от квартиры. Об этом сообщили в Департменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.

Новое жилье для серебряного призера Олимпийских игр приобрели за счет областной целевой программы по поддержке развития физической культуры и спорта. Но большую часть денег предоставила Малобелозерская община, которая по собственному желанию откликнулась на просьбу облгосадминистрации.

Квартиру молодой спортсмен выбирал сам и уже заключил договор и стал полноценным владельцем нового жилья. Парвиз Насибов поблагодарил всех неравнодушных, кто имел отношение к решению этих процедурных вопросов.

– Я счастлив иметь собственную квартиру, где, уверен, в дальнейшем жить и мои дети. Приятно видеть, что Запорожский край ценит своих спортсменов и радостно помогает нам. Я также хочу поблагодарить Главе государства, руководству областной государственной администрации и всем причастным к этому, - сказал спортсмен.

Параллельно идет работа по поиску возможностей награждения победителей и призеров Паралимпийских игр, чтобы сделать их премии равными с наградами олимпийцев.

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