В Коммунарском районе Запорожья столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие. Фото

РепортерUA 10 Сен 2021 - 09:10

В Коммунарском районе Запорожья на ул. Космической вчера вечером, 9 сентября, произошла авария. Столкнулись два легковых автомобиля - «Skoda» и «Opel».

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, в результате столкновения пассажирку «Skoda» зажало конструкцией автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали женщину и передали врачам скорой.

Еще четыре участника ДТП были госпитализированы. 8-летняя девочка, которая находилась в автомобиле «Skoda» не пострадала. Работники полиции передали ее родственникам. Персональные данные травмированных устанавливаются.

Также, сотрудники ГСЧС смыли с проезжей части горюче-смазочные материалы. Обстоятельства ДТП выясняются. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 11 спасателей.

В пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области сообщили, что водитель автомобиля "Skoda Oktavia" 1978 г.р., при изменении направления движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Opel Vectra" под управлением мужчины 1999 г.р.

В результате аварии в городскую больницу доставлен водитель автомобиля "Skoda Oktavia" и его пассажирка 1983 г.р., а также водитель автомобиля "Opel Vectra и пассажиры: 1990, 1997 и 1999 г.р. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК.

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