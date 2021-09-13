В Запорожье мать пыталась выбросить из окна 5-летнюю дочь

Сегодня, 13 сентября, около 14:30 женщина в квартире на проспекте Соборном, 232, выставила в окно третьего этажа свою пятилетнюю дочь. Девочка стояла на подоконнике полностью открытого окна, а женщина стояла рядом и кричала.
На место выехала следственно-оперативная группа Запорожского РУП, руководители ювенальной превенции и группы и борьбе с домашним насилием ГУНП в Запорожской области, сотрудники ювенальной превенции Запорожского РУП и начальник службы по делам детей Запорожского городского совета, медицинские работники.
Было установлено, что по решению суда место жительства малолетнего ребенка определено вместе с отцом. Однако, на основании решения органов опеки и попечительства, мать ребенка имеет право на общение с ней один раз в неделю и второй день по письменной договоренности с отцом. И вчера женщина унесла 5-летнюю дочь к себе домой.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, в 2019 году произошел аналогичный инцидент, когда по указанному адресу были вызваны социальные службы, работники полиции, спасатели ГСЧС и медики. Сейчас служба по делам детей передала ребенка отцу. Медиками скорой помощи мать девочки доставлена в Запорожскую областную клиническую психиатрическую больницу. По данному факту Запорожское районное управление полиции проводит проверку.