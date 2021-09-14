Кабмин усилил карантин: какие привилегии ждут вакцинированных

В Украине усиливают карантин. Вакцинированные от коронавируса получат привилегии. Об этом сообщает РепортерUA, ссылаясь на решение Кабмина.
В частности, ограничения «желтой» и «красной» зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты.
Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении «Дия».
Полный список привилегий:
- лица с «желтым» или «зеленым» сертификатом о вакцинации могут пересекать границу без дальнейшей самоизоляции. Соответствующее правило касается и жителей, находящихся на временно оккупированных территориях;
- ограничения красного уровня не будут работать для участников, работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов при наличии у всех участников «зеленого» сертификата;
- ограничения желтого уровня не будут работать для участников работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов при наличии в 80% участников «зеленого» или «желтого» сертификата.
- ограничения красного уровня не будут работать для учреждений образования при наличии у всех работников «зеленого» сертификата;
- ограничения желтого уровня не будут работать для учреждений образования при наличии в 80% работников «зеленого» или «желтого» сертификата.
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