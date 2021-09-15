В Запорожье выявили отклонения во всех пробах питьевой воды

В Запорожье исследования выявили отклонения по гигиеническим и органолептическим показателям в водопроводной воде. Об этом сообщает областное управление Госпродпотребслужбы.
В Госпродпотребслужбу поступили жалобы на неприятный запах водопроводной воды из Запорожья и Матвеевки. 8 сентября специалисты взяли 8 проб питьевой воды в образовательных учреждениях. Она не соответствовала гигиеническим и органолептическим требованиям из-за запаха, вкуса и привкуса.
В Госпродпотребслужбе сообщили, что направили письмо городскому голове Запорожья Владимиру Буряку. Мэра просят срочно создать комиссию для проверки обращений граждан, жалующихся на качество воды.