В Запорожье выявили отклонения во всех пробах питьевой воды

РепортерUA 15 Сен 2021 - 11:25

В Запорожье исследования выявили отклонения по гигиеническим и органолептическим показателям в водопроводной воде. Об этом сообщает областное управление Госпродпотребслужбы

В Госпродпотребслужбу поступили жалобы на неприятный запах водопроводной воды из Запорожья и Матвеевки. 8 сентября специалисты взяли 8 проб питьевой воды в образовательных учреждениях. Она не соответствовала гигиеническим и органолептическим требованиям из-за запаха, вкуса и привкуса.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что направили письмо городскому голове Запорожья Владимиру Буряку. Мэра просят срочно создать комиссию для проверки обращений граждан, жалующихся на качество воды. 

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