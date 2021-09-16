В Запорожском районе только 42 образовательных учреждения смогут работать в «желтой» зоне

РепортерUA 16 Сен 2021 - 10:25

Всю Украину ожидает переход в «желтую» зону. Вместе с тем, существует риск, что детсады и школы закроют при усилении карантина. Об этом сообщили в ЗОГА.

Согласно Постановлению КМУ № 1236 в случае введения «желтой» зоны в стране образовательные учреждения, где не будет привито более 80% работников - пойдут работать дистанционно.

На сегодня из более тысячи образовательных учреждений полностью готовы к работе в «желтой» зоне 10 учреждений Бердянского района, 7 - Васильевского, 42 - Запорожского, 71 - Мелитопольского, 27 - Пологовского. Из образовательных учреждений областного подчинения (школ-интернатов) вакцинацию прошли почти 90 процентов работников. Также все высшие учебные заведения имеют четкие графики вакцинации и ожидают в ближайшие дни приезда мобильных бригад.
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...