В Запорожском районе только 42 образовательных учреждения смогут работать в «желтой» зоне

Всю Украину ожидает переход в «желтую» зону. Вместе с тем, существует риск, что детсады и школы закроют при усилении карантина. Об этом сообщили в ЗОГА.
Согласно Постановлению КМУ № 1236 в случае введения «желтой» зоны в стране образовательные учреждения, где не будет привито более 80% работников - пойдут работать дистанционно.
На сегодня из более тысячи образовательных учреждений полностью готовы к работе в «желтой» зоне 10 учреждений Бердянского района, 7 - Васильевского, 42 - Запорожского, 71 - Мелитопольского, 27 - Пологовского. Из образовательных учреждений областного подчинения (школ-интернатов) вакцинацию прошли почти 90 процентов работников. Также все высшие учебные заведения имеют четкие графики вакцинации и ожидают в ближайшие дни приезда мобильных бригад.