Какие школы и детсады Запорожья будут работать в «желтой» зоне: список

С 20 сентября, согласно решению Кабинета Министров Украины, в случае ужесточения карантина, учреждения образования, в которых против коронавируса привито менее 80% сотрудников, должны перейти на работу в режиме онлайн.
В Запорожской ОГА опубликовали список запорожских школ и детских садов и информацию о реальном количестве вакцинированного персонала, чтобы родители детей знали, как будет работать то или иное учебное учреждение.
Согласно данным ОГА, в Запорожье продолжить обучение в обычном режиме даже после перехода в «желтую» зону карантина могут 14 школ из 119.
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Со списком детских садов можно ознакомиться здесь.
Данные относительно вакцинации сотрудников школ и дошкольных учреждений обещают обновлять ежедневно, после 17:00.
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