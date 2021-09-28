Город в Бразилии накрыла песчаная буря. Видео

Бразильский город Сан-Паулу накрыла песчаная буря. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает бразильское издание GZH, пишет РепортерUA.
Стихийное бедствие зафиксировали в воскресенье. Очевидцы засняли происходящее на видео и опубликовали в социальных сетях.
По данным CNN Brazil, в штате давно не было дождя, поэтому почва была сухой, а порывы ветра до 100 километров в час подняли с земли пыль. О пострадавших канал не сообщает.
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