Город в Бразилии накрыла песчаная буря. Видео

РепортерUA, видео Погода от шефа 28 Сен 2021 - 09:48

Бразильский город Сан-Паулу накрыла песчаная буря. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает бразильское издание GZH, пишет РепортерUA.

Стихийное бедствие зафиксировали в воскресенье. Очевидцы засняли происходящее на видео и опубликовали в социальных сетях. 

По данным CNN Brazil, в штате давно не было дождя, поэтому почва была сухой, а порывы ветра до 100 километров в час подняли с земли пыль. О пострадавших канал не сообщает.

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