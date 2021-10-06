В Запорожье отменили массовые мероприятия на Хортице

РепортерUA 06 Окт 2021 - 13:31

В Запорожье отменили проведение массовых мероприятий, запланированных на 14 октября. Об этом стало известно во время совещания председателя облгосадминистрации Александра Старуха по развитию острова Хортица.

В Запорожье 14 октября на острове Хортица планировался ряд торжественных и праздничных мероприятий. Однако, из-за распространения COVID принято решение отказаться от проведения массовых мероприятий.

Сейчас рассматривается возможность проведения торжественных мероприятий в формате онлайн.

Напомним, на утро 6 октября во Запорожской области зарегистрировано 116 940 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в области зарегистрировано 785 новых случаев заболевания. Продолжает лечиться 7650 больных. Госпитализированы 578 человек, амбулаторно лечится 7072 больных коронавирусной инфекцией.

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