В Запорожье отменили массовые мероприятия на Хортице

В Запорожье отменили проведение массовых мероприятий, запланированных на 14 октября. Об этом стало известно во время совещания председателя облгосадминистрации Александра Старуха по развитию острова Хортица.
В Запорожье 14 октября на острове Хортица планировался ряд торжественных и праздничных мероприятий. Однако, из-за распространения COVID принято решение отказаться от проведения массовых мероприятий.
Сейчас рассматривается возможность проведения торжественных мероприятий в формате онлайн.
Напомним, на утро 6 октября во Запорожской области зарегистрировано 116 940 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в области зарегистрировано 785 новых случаев заболевания. Продолжает лечиться 7650 больных. Госпитализированы 578 человек, амбулаторно лечится 7072 больных коронавирусной инфекцией.
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