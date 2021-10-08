Под Запорожьем пассажирская маршрутка влетела в фуру

РепортерUA 08 Окт 2021 - 12:26

На автодороге от села Смоляного в Долинское сегодня, 8 октября, произошло ДТП с участием пассажирской маршрутки. На место происшествия прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. В это время маршрутный автобус был без пассажиров.

Водителю автобуса, 1959 года рождения оказали медицинскую помощь. В отношении него составлен административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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