Из Запорожья в Карпаты без пересадок: «Укрзализныця» анонсировала новый поезд с 12 декабря

РепортерUA 11 Окт 2021 - 09:06

«Укрзализныця» представила график движения пассажирских поездов на 2022 год. В нем предусмотрено 19 пар новых поездов, еще 49 поездов ускоренно. График начнет действовать с 12 декабря 2021 года.

В частности, среди новых маршрутов: поезд № 6/5 Мариуполь - Ворохта (Рахов). Он станет самым длинным в стране и преодолевать на своем маршруте в одну сторону 1 тыс. 756 км. Таким образом жители Мариуполя, Запорожья и Днепра получат прямое железнодорожное сообщение с Ивано-Франковском, Яремче, Ворохтой и Раховом. Более того, указанный поезд будет ехать во Львов 21 час вместо 28 часов, как было в предыдущем расписании. В сообщении, кроме уже привычных маршрутов, появится два новых поезда: 19/20 и №27 / 28 Львов - Перемышль.

Также в новом графике удалось ускорить 49 пар поездов. Так, например, поезд №84/83 Киев - Мариуполь: при следовании из Киева он проведет в пути на 2:00 13 минут меньше, чем раньше, а при следовании из Мариуполя - на 1:00 24 минуты меньше.

Благодаря новым поездам, областные и региональные центры страны получили новые сообщения между собой. Так, поезд №67/68 Мариуполь - Львов даст новые сообщения Мариуполя, Запорожья, Днепра, Хмельницкого, Тернополя и Львова с Христиновкой (Умань).

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