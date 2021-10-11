Под Васильевкой после ДТП сгорели два авто: есть жертвы. Видео

На территории Васильевского района произошла авария. В результате столкновения водитель одного из автомобилей погиб, другой в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, авария произошла 11 октября на автодороге «Харьков-Симферополь» вблизи города Васильевка.
Установлено, что примерно в 09:20, водитель автомобиля «Mitsubishi lancer» 1988 года рождения на автодороге «Харьков-Симферополь» на территории Васильевского района, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем «ЗАЗ Lanos» .
Предварительно установлено, что за рулем второй машины находился водитель 1979 года рождения. Он двигался по своей полосе в направлении из города Запорожье в город Васильевка. В результате ДТП автомобили уничтожено огнем. Водитель «ЗАЗ Lanos» от полученных травм погиб на месте происшествия.
Руководитель иномарки (предварительно трезвый) получил многочисленные телесные повреждения. В настоящее время пострадавший транспортируется в Запорожской областной клинической больницы. По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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