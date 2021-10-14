В Запорожье прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Фотофакт

РепортерUA 14 Окт 2021 - 12:20

Сегодня, 14 октября, в Запорожье прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он примет участие в торжествах по случаю празднования Дня защитников и защитниц Украины, которые состоятся на территории Национального заповедника на о. Хортица.

В рамках мероприятий состоится принятие присяги лицеистами. 

Также Владимир Зеленский ознакомится с ходом реставрационных работ на территории Национального заповедника «Хортица».

Отметим, что 14 октября в Украине впервые празднует День защитников и защитниц страны. В июле этого года Верховная Рада изменила название праздника «День защитника Украины» на «День защитников и защитниц Украины». Также в стране сегодня отмечают День казачества, День создания Украинской повстанческой армии, день Покрова Пресвятой Богородицы, а Запорожье - 78-ю годовщину со дня освобождения города от нацистских захватчиков.

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