В Запорожье прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Фотофакт

Сегодня, 14 октября, в Запорожье прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он примет участие в торжествах по случаю празднования Дня защитников и защитниц Украины, которые состоятся на территории Национального заповедника на о. Хортица.
В рамках мероприятий состоится принятие присяги лицеистами.
Также Владимир Зеленский ознакомится с ходом реставрационных работ на территории Национального заповедника «Хортица».
Отметим, что 14 октября в Украине впервые празднует День защитников и защитниц страны. В июле этого года Верховная Рада изменила название праздника «День защитника Украины» на «День защитников и защитниц Украины». Также в стране сегодня отмечают День казачества, День создания Украинской повстанческой армии, день Покрова Пресвятой Богородицы, а Запорожье - 78-ю годовщину со дня освобождения города от нацистских захватчиков.
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