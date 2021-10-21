В Запорожье утром загорелась многоэтажка: спасатели вывели на улицу 6 человек. Фото

В Днепровском районе Запорожья произошел пожар в многоквартирном доме по ул. Рустави. В результате спасатели эвакуировали из дома шесть человек.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, пожар произошел сегодня утром, 21 октября. Горели домашние вещи на двух смежных балконах на девятом этаже на общей площади 10 кв.м. Во время тушения пожара пожарные вывели на свежий воздух 6 жителей верхних этажей. От медицинской помощи они отказались.
В 08:25 бойцы ГСЧС локализовали возгорание, а в 08:38 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.