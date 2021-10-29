Внеочередная сессия Запорожского горсовета: онлайн-репортаж. Видео

Сегодня, 29 октября, в Запорожье внеочередная сессия Запорожского городского совета восьмого созыва. Депутаты рассмотрят кадровые и земельные вопросы.
В повестке дня - проект решения об увольнении заместителя мэра Геннадия Наумова, который ранее отвечал за сферу здравоохранения, а также о досрочном сложении полномочий депутата Алексея Никифорова.
В связи с этим произойдет оптимизация числа членов исполкома и перераспределят обязанности на оставшихся заместителей.
11:17. Депутаты собрались в зале. Всех просят зарегистрироваться. В зале - 43 депутата из 64.
Внеочередная сессия открыта. Звучит гимн.
11:21. Объявлена минута молчания. Депутаты почтили память погибших воинов на Донбассе.
11:22. Предлагается в целом утвердить повестку дня. За - 42. Принято.
Создают рабочие органы сессии.
Объявлен перерыв.
12:09. Перерыв окончен. В зале - 43 депутата. Утверждают регламент работы сессии.
Рассматривают проект решения О досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Єднання» Запорожского городского совета Алексея Никифорова, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий. Голосуют за основу. За - 41. Голосуют в целом. За - 43. Принято.
12:12. Следующий проект решения Об увольнении Геннадия Наумова с должности заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. Голосуют за основу. За - 42. Голосуют в целом. За - 40. Принято в целом.
12:14. Рассматривают проект решения О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 23.12.2020 №10 «Об образовании исполнительного комитета Запорожского городского совета, определении его численности» с изменениями. Предлагается изменить численность исполкома - вместо «27» считать «20». Голосуют за основу. За - 42. Голосуют в целом. За - 43. Принято.
12:16. Проект решения - Об утверждении персонального состава исполнительного комитета Запорожского городского совета.
Поступило предожение перерегистрироваться. В зале 51 депутат.
Голосуют за основу. За - 52. Принято. Голосуют в целом. За - 53. Принято.
12:22. Следующий проект решения - Об утверждении распределения обязанностей между секретарем Запорожского городского совета, заместителями городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, управляющим делами исполнительного комитета Запорожского городского совета. Голосуют в целом. За - 48. Принято.
12:26. Об утверждении Перечня проектов решений городского совета по утверждению землеустроительной документации
№1 от 28.10.2021. За основу - 49. Голосуют в целом. За - 52. Принято.
Голосуют в целом за сам Перечень проектов решений городского совета по утверждению землеустроительной документации. За - 51. Принято.
12:32. Все вопросы повестки дня исчерпаны.
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