Внеочередная сессия Запорожского горсовета: онлайн-репортаж. Видео

РепортерUA 29 Окт 2021 - 11:19

Сегодня, 29 октября, в Запорожье внеочередная сессия Запорожского городского совета восьмого созыва. Депутаты рассмотрят кадровые и земельные вопросы. 

В повестке дня - проект решения об увольнении заместителя мэра Геннадия Наумова, который ранее отвечал за сферу здравоохранения, а также о досрочном сложении полномочий депутата Алексея Никифорова.

В связи с этим произойдет оптимизация числа членов исполкома и перераспределят обязанности на оставшихся заместителей.

11:17. Депутаты собрались в зале. Всех просят зарегистрироваться. В зале - 43 депутата из 64.

Внеочередная сессия открыта. Звучит гимн.

11:21. Объявлена минута молчания. Депутаты почтили память погибших воинов на Донбассе.

11:22. Предлагается в целом утвердить повестку дня. За - 42. Принято. 

Создают рабочие органы сессии.

Объявлен перерыв.

12:09. Перерыв окончен. В зале - 43 депутата. Утверждают регламент работы сессии.

Рассматривают проект решения О досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Єднання» Запорожского городского совета Алексея Никифорова, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий. Голосуют за основу. За - 41. Голосуют в целом. За - 43. Принято.

12:12. Следующий проект решения Об увольнении Геннадия Наумова с должности заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. Голосуют за основу. За - 42. Голосуют в целом. За - 40. Принято в целом.

12:14. Рассматривают проект решения О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 23.12.2020 №10 «Об образовании исполнительного комитета Запорожского городского совета, определении его численности» с изменениями. Предлагается изменить численность исполкома - вместо «27» считать «20». Голосуют за основу. За - 42. Голосуют в целом. За - 43. Принято.

12:16. Проект решения - Об утверждении персонального состава исполнительного комитета Запорожского городского совета. 

Поступило предожение перерегистрироваться. В зале 51 депутат. 

Голосуют за основу. За - 52. Принято. Голосуют в целом. За - 53. Принято.

12:22. Следующий проект решения - Об утверждении распределения обязанностей между секретарем Запорожского городского совета, заместителями городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, управляющим делами исполнительного комитета Запорожского городского совета. Голосуют в целом. За - 48. Принято.

12:26. Об утверждении Перечня проектов решений городского совета по утверждению землеустроительной документации
№1 от 28.10.2021. За основу - 49. Голосуют в целом. За - 52. Принято.

Голосуют в целом за сам Перечень проектов решений городского совета по утверждению землеустроительной документации. За - 51. Принято.

12:32. Все вопросы повестки дня исчерпаны.

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