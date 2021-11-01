С сегодняшнего дня проезд в общественном транспорте Запорожья разрешен только по ковид-сертификатам или ПЦР-тестам

С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Запорожье вводятся дополнительные ограничения на проезд в городском общественном транспорте. Проезд будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19.
Такое решение было принято на внеочередном заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Запорожья, с учетом рекомендаций областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Дополнительные карантинные ограничения не относятся к детям и подросткам до 18 лет. Соблюдение противоэпидемических ограничений в общественном транспорте будет контролироваться совместными мобильными группами.
В управлении по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета сообщили, что перевозчики проинформированы об изменениях в работе городского общественного транспорта.
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