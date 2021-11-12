В Запорожье разыскивают свидетелей ДТП на улице Солидарности: один из водителей скончался в больнице

В Запорожье полиция разыскивает свидетелей ДТП на улице Солидарности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Напомним, авария произошла утром 9 ноября. В результате столкновения автомобиля «Мерседес Спринтер» и «БМВ» вечером того же дня в больнице от полученных травм скончался водитель иномарки. Продолжается расследование. ДТП случилось на улице Солидарности.
Предварительно установлено, что на улице Солидарности произошло столкновение двух автомобилей: «Мерседес Спринтер», под управлением мужчины 1977 года рождения и «БМВ», за рулем которого находился водитель 1978 года рождения. В результате столкновения автомобиль «БМВ» был вытолкнут за пределы проезжей части, где произошел наезд и повреждение забора одного из домовладений по улице Солидарности.
В результате ДТП оба водителя с травмами доставлены в больницу. Вечером того же дня водитель иномарки скончался в медицинском заведении. По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого.
Оба транспортных средства изъяты и помещены на штрафплощадку до окончания следственных действий. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и обращаются с просьбой к свидетелям аварии, а также водителям транспортных средств, имеющим видеозаписи указанного происшествия, обратиться по телефонам: (097) 116-30-42 или 102.
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