Сертификат на определенные услуги и товары: как можно будет потратить тысячу Зеленского

Одна тысяча гривен, которую ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем вакцинированным против коронавируса, наличными получить будет нельзя. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет УП.
«Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредована. Власти не напрямую дают деньги бизнесу, власти выдают деньги людям – таким образом поддерживая их решение вакцинироваться. То есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во-вторых, это ведь не живые деньги их нельзя будет потратить на водку и сигареты», - пояснил он.
По словам Никифорова, предполагается, что это будет «сертификат на определенный перечень услуг и товаров». Причем таких услуг, которые, по мнению власти, больше всего пострадали от пандемии и локдаунов.
Тем не менее пресс-секретарь отметил, что тысячу гривен, анонсируемую Зеленским, можно будет потратить на спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты, книги, кино), внутренний туризм – полный перечень услуг пока только формируется.
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