Чи обов'язкова страховка на авто 2022 у Запоріжжі?

ОСАЦВ – це поліс, який відшкодовує збитки постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Цей документ вважається обов'язковим для кожного водія, зареєстрованого у Запоріжжі.
ОСАЦВ реєструється у базі МТСБУ після оплати на сайті. Документ приходить користувачеві на почту в електронному вигляді. У разі перевірки ви завжди можете надати поліцейському номер страхування або QR-код.
Що покриває та не покриває страховка авто ОСАЦВ
Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» зобов'язує водіїв страхувати своє авто. Страховка на авто у Запоріжжі покриває компенсацію постраждалим:
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лікування потерпілих водіїв та пасажирів;
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ремонтні роботи транспорту;
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збитки, завдані муніципальному майну.
В інших випадках ОСАЦВ не працює:
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викрадення транспорту;
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зломи та крадіжка;
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ремонтні роботи транспортного засобу винуватця ДТП;
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збитки у разі природних катастроф.
ОСАЦВ страхує автомобіль, а не власника та оформляється на рік з можливістю пролонгації.
Переваги оформлення поліса ОСЦПВ онлайн
Кожен водій Запоріжжя повинен мати при собі перелік документів: права, реєстрація авто, автоцивілку та дозвіл на використання маячків відблиску, якщо такі є. Щоб щоразу не заглядати в бардачок перед поїздкою, ОСАЦВ почали оформляти в електронному режимі. ОСАГО онлайн – вигідне рішення для сучасних водіїв, яке має низку переваг:
Швидкість оформлення страховки на авто та ціна. Користувачеві не потрібно стояти в чергах і дзвонити в компанію, варто заповнити заявку на автоцивілку в режимі онлайн та отримати свій поліс. Вартість може варіюватися в залежності від актуального курсу валют та міста реєстрації. Страховка на авто з іноземною реєстрацією також може відрізнятися по ціні.
Простота та надійність у використанні. Страхування завжди буде на вашому смартфоні. На відміну від паперового документа, поліс у телефоні не розмокне і не зноситься з часом.
Безпека видачі. Оформлення автоцивілки онлайн на офіційному сайті компанії — https://finance.ua/insurance/osago/in-zaporizhia/ убезпечить ваші гроші у разі ДТП.
Після оформлення ви завжди можете перевірити реєстрацію полісу у базі даних. ОСАЦВ онлайн – вибір для сучасних водіїв.