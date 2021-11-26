На въезде в Харьков грузовик раздавил автомобиль такси: погибли три человека. Фото. Видео

На въезде в Харьков произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает прокуратура региона, пишет РБК-Украина.
В четверг, 25 ноября, около 17:30 на Окружной дороге столкнулись 2 фуры и 3 легковых автомобиля.
«По предварительной информации с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей, водитель грузовика МАН проехал на красный знак светофора и столкнулся на перекрестке с автомобилем Шевроле, после чего часть прицепа отлетела на другой грузовой автомобиль, а сам грузовик МАН перевернулась на левый бок на авто такси с тремя людьми внутри», - рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
В такси были водитель 49 лет и два пассажира - девочка трех лет, и ее бабушка, которой было 49 лет. Все они погибли на месте. Кроме того, пятеро травмированных лиц были доставлены в больницу. Их состояние здоровья сейчас стабильное.
В прокуратуре уточнили, что грузовик МАН перевозил отходы подсолнечника. Навстречу им ехал водитель Сузуки, который врезался уже в опрокинутые отходы подсолнечника на дороге.
«Водитель грузовика МАН задержан, он имеет телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает», - уточняет Чубенко.
По словам Чубенко, после осмотра врачами водитель МАН будет проходить проверку на состояние наркотического и алкогольного опьянения, ему сообщат о подозрении.
«Завтра водителю МАН будет сообщено о подозрении, после чего прокуроры будут направлять ходатайство об избрании меры пресечения в суд. Прокуратура будет просить водителю содержание под стражей», - сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по части 3 статьи 286 УКУ за нарушение правил ПДД, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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