Экс-директора запорожского аэропорта будут судить за растрату почти 900 млн грн

РепортерUA 30 Ноя 2021 - 16:38

В суд переданы результаты расследования в уголовном производстве в отношении бывшего директора КП «Международный аэропорт Запорожья» по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (по ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

По данным следствия, руководитель предприятия после осуществления тендерных закупок техоборудования для систем инструментального взлета и посадки самолетов безосновательно заключил с подрядчиком дополнительные соглашения по поставке излишнего технического оборудования. При указанных обстоятельствах чиновником была допущена растрата средств местного бюджета на сумму почти 900 тыс. грн.

В настоящее время обвинительный акт и заявленный в обвинении иск на сумму нанесенного государству ущерба направлен в суд.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Да, сделал(а) по собственному желанию
43%
Нет, но планирую
8%
Сделал(а), чтобы не уволили с работы/передвигаться транспортом
9%
Не планирую делать прививку
31%
Пока не решил(а)
9%
Всего голосов: 226
Loading...