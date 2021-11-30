Экс-директора запорожского аэропорта будут судить за растрату почти 900 млн грн

В суд переданы результаты расследования в уголовном производстве в отношении бывшего директора КП «Международный аэропорт Запорожья» по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (по ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
По данным следствия, руководитель предприятия после осуществления тендерных закупок техоборудования для систем инструментального взлета и посадки самолетов безосновательно заключил с подрядчиком дополнительные соглашения по поставке излишнего технического оборудования. При указанных обстоятельствах чиновником была допущена растрата средств местного бюджета на сумму почти 900 тыс. грн.
В настоящее время обвинительный акт и заявленный в обвинении иск на сумму нанесенного государству ущерба направлен в суд.
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