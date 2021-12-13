Как проходит ремонт на территории Музея истории запорожского казачества. Фото

РепортерUA 13 Дек 2021 - 16:57

В Запорожье продолжается ремонт на территории Музея истории запорожского казачества. На первом этапе главным было перекрыть крышу здания, ведь из-за его аварийного состояния музей не работал последние шесть лет. Во время ремонта были проведены работы не только по гидроизоляции и замене кровли – также утеплен фасад музея и достроена к нему входная группа, отвечающая требованиям безбарьерности.

Как сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА, сейчас подрядчик производит перекрытие внутреннего дворика музея - его накроют крышей со стеклянным куполом в 100 квадратных метров. Такая крыша даст дополнительную защиту музейным стенам от осадков. Кроме того, музей получает дополнительный выставочный и конференц-зал площадью в 500 кв.

На днях завершается монтаж металлической конструкции - особое внимание уделяют ее прочности, ведь она должна выдержать несколько тысяч посетителей, которые могут собираться на крыше музея для просмотра лазерного шоу.

В ходе совещания обсудили технологические особенности работ. Подрядчик отметил, что стремится завершить перекрытие музейного дворика до конца года, однако это будет зависеть от погодных условий.

 

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