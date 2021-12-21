В платежках за отопление запорожцев появилась новая статья расходов: детали

В своих коммунальных счетах за ноябрь запорожцы увидели новую графу «абонентское обслуживание (тепловая энергия)» от концерна «Городские тепловые сети». Сегодня в ходе пресс-конференции с журналистами руководство концерна объяснило, откуда появилась новая статья расходов и с чем это связано.
По словам генерального директора концерна «ГТС», подобное изменение связано с новой методикой расчетов № 315 за использованную тепловую энергию, которую ввело Министерство регионального развития с текущего года.
Согласно новой методике, при расчете потребленной энергии теперь учитывается функционирование системы горячего водоснабжения. Другими словами – теперь не имеет значения, пользуется ли абонент полотенцесушилкой или нет – он все равно должен заплатить за сам факт того, что через его помещение проходит данная система горячего водоснабжения.
Также в рамках новой методики места общего пользования и жилые помещения уравниваются в тарифе – теперь они будут платить по одинаковым нормам, зависимо от квадратуры помещения и наличия прибора учета тепловой энергии на доме.
Также в «Теплосетях» объяснили, как поступить многоквартирному дому, у которого сразу несколько вводов и домовладений. Например, бывает, что по одному и тому же адресу действует и ОСМД, и ЖСК. Либо ОСМД и обслуживающая компания. Таких домов в Запорожье – более 80. По словам руководства концерна, жители этих домов могут заполнить специальный протокол, чтобы разделить счета домовладений. Найти протокол можно на официальном сайте «ГТС», либо обратившись к специалистам концерна.
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