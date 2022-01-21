Запорожцы получили заоблачные платежки за отопление. Видео

Жители Запорожья получили платежки за отопление с заоблачными суммами. Некоторым теплосети насчитали 8-15 тыс. гривен за месяц. Горожане возмущены и не знают, что им делать.
Как говорится в сюжете «Алекс». Теперь люди думают, как с пенсии в 3 тысячи гривен все это оплатить.
Так, например, отопление трехкомнатной квартиры в ноябре оценили почти в 7 тыс. грн. В прошлом году жители оплачивали по 2 тыс. грн. Итого за два месяца сумма к оплате за отопление составила более 15 тыс. грн.
В теплосетях объясняют, что причина - отсутствие на доме счетчика тепла. В этом, по словам представителей ГТС, виновны сами жильцы и управляющая компания.
По словам гендиректора концерна ГТС Александра Грека, таких домов в Запорожье всего 28. Это дома, в частности по ул. Вавилова, где УК «Наше мисто» сняла прибор учета для ремонта.
- А после ремонта, когда сотрудники пришли устанавливать счетчик на дом, жители сказали, что не допустят их к установке и составили об этом Акт. Потом «Наше мисто» этот прибор потеряла. И когда жильцы получили платежки по нормам начисления, то поняли, что хотят, чтобы им установили прибор учета. Они пришли с обращением в горсовет и мы этот прибор установили, - говорит Александр Грек. - У них двухэтажный дом. Эти дома потребляют почти в три раза больше, чем девятиэтажные. Там двойная разница. Утепленная девятиэтажка потребляет примерно 12 грн за кв.м. Неутепленная - около 20 грн за кв.м. Двухэтажный дом будет потреблять все равно до 30-35 грн за кв.м., а может быть и больше.
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