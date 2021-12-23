В Минобороны объяснили, как женщин будут ставить на воинский учет: подробности

Сегодня, 23 декабря, во время брифинга начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача рассказали, как женщин будут ставить на воинский учет. Алгоритм взятия на учет не будет отличаться от того, который действует для мужчин.
Роман Горбач отметил, что есть определенный перечень профессий, которые должны быть поставлены на учет.
«Женщина должна уведомить своего руководителя предприятия, явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и по здоровью», - сообщил Горбач.
Он также рассказал, какие именно необходимо подать документы для взятия на учет.
«Она (женщина - ред.) пишет заявление, что хочет встать на учет, предоставляет документы (паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из учреждения, где работает)»,- отметил Горбач.
После этого принимается решение, подлежит ли женщина воинскому учету. Если да, то ее направят на военно-врачебную комиссию по месту регистрации.
«Хочу обратить внимание на то, что взятие на воинский учет женщин-военнообязанных, это не призыв на военную службу. Это абсолютно две разных категории, и сегодня никто не прибывает на военную службу без согласия», - отметил он.
Также стало известно, что до конца 2022 года штрафовать за непостановку на воинский учет не будут как женщин, так и их работодателей.
«До конца 2022 года ни один руководитель предприятия или организации, а также сами женщины не будут привлечены к административной ответственности», - сказали на брифинге.
Также Роман Горбач отметил, что призывать женщин на воинскую службу в Украине планируется только в крайнем случае. Среди них - введение военного положения или особый период мобилизации. Горбач напомнил, что в Украине прошло шесть волн мобилизации, в течение которых на воинскую службу призвали 200 тысяч человек. При этом, отметил он, ни одна женщина без своего согласия не была призвана.
Напомним, что 17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны о перечне специальностей, после получения которых женщины должны стать на военный учет.
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