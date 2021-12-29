Воинский учет для женщин предложили сделать добровольным

РепортерUA 29 Дек 2021 - 11:11

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 6482 о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Как пояснил народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский в Телеграм, документ предполагает добровольную постановку на воинский учет для женщин.

«Внес в парламент законопроект №6482 о том, что на воинской учет женщины становятся только добровольно. Исключая медиков», - говорится в сообщении.

Соавторами стали 58 депутатов от «Слуги Народа» и других фракций.

Отметим, что текст законопроекта пока отсутствует. 

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