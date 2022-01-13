Официально: Минобороны не отказывалось от продукции запорожского предприятия «Искра»

В СМИ со ссылкой на анонимные источники распространяются сведения о якобы отказе Министерства обороны Украины от продукции Казенного предприятия «Научно-производственный комплекс «Искра», входящего в состав ГК «Укроборонпром». В Минобороны заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.
В частности, в ведомстве отметили, что продукция КП «НПК «Искра» важна для надлежащего выполнения задач по обороне государства. Министерство обороны имеет долгую и успешную историю сотрудничества с данным предприятием. Ведомство настроено продолжать это сотрудничество в правовом поле при условии неукоснительного соблюдения законодательства и надлежащего выполнения КП НВК Искра своих обязательств по действующим контрактам.
«Искра является стратегическим для экономики и безопасности государства предприятием и согласно действующему законодательству не может прекратить свою деятельность. Министерство обороны Украины не отказывалось от продукции «Искра». В настоящее время существует задержка с выполнением одного из контрактов по заказу Минобороны, все обстоятельства которой и призвана установить проверку. Укроборонпром и Министерство обороны Украины совместно работают над решением этой ситуации, чтобы как можно быстрее обеспечить передачу высокотехнологичного оборудования в Вооруженные силы Украины» – заявили в ведомства.