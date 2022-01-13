Официально: Минобороны не отказывалось от продукции запорожского предприятия «Искра»

РепортерUA 13 Янв 2022 - 11:44

В СМИ со ссылкой на анонимные источники распространяются сведения о якобы отказе Министерства обороны Украины от продукции Казенного предприятия «Научно-производственный комплекс «Искра», входящего в состав ГК «Укроборонпром». В Минобороны заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

В частности, в ведомстве отметили, что продукция КП «НПК «Искра» важна для надлежащего выполнения задач по обороне государства. Министерство обороны имеет долгую и успешную историю сотрудничества с данным предприятием. Ведомство настроено продолжать это сотрудничество в правовом поле при условии неукоснительного соблюдения законодательства и надлежащего выполнения КП НВК Искра своих обязательств по действующим контрактам.

В 2021 году Минобороны сотрудничало с КП «НПК «Искра» по четырем контрактам. В указанный период Министерство неоднократно осуществляло авансирование выполнения заказов, а также положительно реагировало на обоснованные просьбы предприятия о переносе сроков поставки продукции, когда для этого были правовые основания.
 
«В декабре 2021 года Министерство обороны произвело оплату КП «НПК «Искра» в размере более 51 млн грн по двум успешно выполняемым контрактам. Вместе с тем, в августе – октябре 2021 года по одному из контрактов предприятие в очередной раз не выполнило обязательство вовремя, в результате чего возникла дебиторская задолженность в размере более 58 млн грн. В соответствии с действующим законодательством, при таких условиях Минобороны не может производить дальнейшее авансирование работ», - говорится в сообщении.
 
Кроме того, сообщается, что Минобороны Украины заинтересовано продолжать сотрудничество, средства на финансирование указанных работ предусмотрены в проекте сводного трехлетнего плана закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения.
 
«Продукция КП «НПК «Искра» необходима для нашей армии. Авансирование будет возобновлено в случае погашения дебиторской задолженности предприятием или во исполнение соответствующего решения суда, которое позволит Минобороны осуществлять финансирование в пределах действующего законодательства. КП «НПК «Искра» обратился с соответствующим иском, по результатам его рассмотрения Минобороны примет необходимые меры. Ведь наша общая цель – чтобы высокотехнологичное оборудование как можно быстрее попало в войска», - сказал заместитель Министра обороны Анатолий Петренко.
 
Отмечается, что только в декабре 2021 года Минобороны провело авансирование работ государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 2,5 млрд грн. В оборонном ведомстве рассчитывают, что ситуация, в частности, в отношении одного из контрактов  станет предметом внимания руководства ДК Укроборонпром для принятия соответствующих управленческих решений в интересах повышения обороноспособности Украины.
 
В пресс-службе «Укроборонпрома» заявили, что руководством Укроборонпрома принято решение провести служебную проверку по ситуации вокруг Казенного предприятия «НПК «Искра», относительно которой распространяется информация в СМИ. Возглавил соответствующую комиссию по решению генерального директора профильный заместитель по производству Игорь Фоменко.

«Искра является стратегическим для экономики и безопасности государства предприятием и согласно действующему законодательству не может прекратить свою деятельность. Министерство обороны Украины не отказывалось от продукции «Искра». В настоящее время существует задержка с выполнением одного из контрактов по заказу Минобороны, все обстоятельства которой и призвана установить проверку. Укроборонпром и Министерство обороны Украины совместно работают над решением этой ситуации, чтобы как можно быстрее обеспечить передачу высокотехнологичного оборудования в Вооруженные силы Украины» – заявили в ведомства.

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