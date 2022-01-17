Минобороны: запорожское предприятие «Искра» продолжит снабжать ВСУ своей продукцией

Украинский производитель уникальных радаров УПК «Искра» продолжит снабжать ВСУ своей продукцией. Об этом этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В пресс-службе ведомства сообщили, что запорожское предприятие является одним из лидеров украинского ОПК. «Искра» производит средства радиоэлектронной борьбы, радары кругового обзора, контрбатарейные и многофункциональные радары и выполняет ряд контрактов в интересах Вооруженных Сил Украины. Продукция научно-производственного комплекса экспортируется почти в 20 стран мира.
«Учитывая приоритетность задачи развития системы ПВО и ПРО Украины, Министерство обороны принимает меры, чтобы обеспечить стабильное финансирование соответствующих заказов в рамках годового и трехлетнего плана оборонных закупок. Вооруженные Силы заинтересованы в продукции НПК «Искра», в бюджете Минобороны на 2022 год предусмотрены средства на ряд контрактов с предприятием. Наша общая задача – наладить процесс, чтобы высокотехнологичное оборудование поступало в войск вовремя, без задержек», – сказал заместитель Министра обороны Ростислав Замлинский.
«Прошлый год предприятие закончило с положительным результатом. Однако на нашу деятельность, как и многих в Украине и мире, влияют последствия пандемии COVID-19. В Минобороны состоялся очень конструктивный разговор. Мы определили общие шаги, направленные на то, чтобы возобновить ритмическую работу предприятия и в 2022 году планово выполнять контракты для армии», – отметил директор УПК «Искра» Юрий Пащенко.
Напомним, в СМИ со ссылкой на анонимные источники опубликовали сведения о якобы отказе Министерства обороны Украины от продукции Казенного предприятия «Научно-производственный комплекс «Искра», входящего в состав ГК «Укроборонпром». В Минобороны заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.
В пресс-службе «Укроборонпрома» заявили, что руководством Укроборонпрома принято решение провести служебную проверку по ситуации вокруг Казенного предприятия «НПК «Искра», относительно которой распространяется информация в СМИ. Возглавил соответствующую комиссию по решению генерального директора профильный заместитель по производству Игорь Фоменко.
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