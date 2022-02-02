НПК «Искра» и Минобороны заключили мировое соглашение

НПК «Искра» и Минобороны 31 января пришли к мировому соглашению из-за срыва оборонного заказа. Министерство сможет восстановить финансирование контрактов запорожского предприятия.
Как сообщает Укроборонпром, задолженность по выплате заработной платы на указанном предприятии на сегодняшний день погашена полностью.
«В начале этого года совместными усилиями Министерства обороны Украины, ДК «Укроборонпром» и КП «НПК «Искра» был разработан и внедрен антикризисный план по ситуации, сложившейся на предприятии. Служебная проверка, проведенная руководством Концерна на «Искре», позволила эффективнее всего его реализовать», - говорится в сообщении.
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Одним из этапов антикризисного плана было достижение мирового соглашения между Минобороны и предприятием, что позволило бы продолжить работу над контрактами, обеспечить оплату труда сотрудников, а также продолжать и развивать сотрудничество с Укрэксимбанком. Мировое соглашение было подписано сторонами в понедельник, 31 января.
Так, согласно соглашению, Минобороны и Искра мирно урегулировали спор, оговорив сроки поставки продукции по государственному контракту с учетом технологического цикла производства, порядок финансирования, а также штрафные санкции в случае нарушения предприятием своих обязательств.
Следующим этапом стала выплата задолженности по заработной плате, состоявшейся 1 февраля 2022 года.
«На сегодняшний день задолженность по выплате заработной платы на Казённом предприятии «НПК «Искра» погашена в полном объеме», – отметил директор УПК «Искра» Юрий Пащенко.
Укроборонпром отмечает, что разработка высокотехнологичного и надежного оборудования для нужд Вооруженных сил Украины является самым высоким приоритетом деятельности Концерна, а КП «НПК «Искра» – одним из ведущих его производителей.
Указанное предприятие является одним из лидеров украинского ОПК. Предприятие производит средства радиоэлектронной борьбы, радары кругового обзора, контрбатарейные и многофункциональные радары, а также выполняет ряд контрактов в интересах Вооруженных сил Украины. Продукция научно-производственного комплекса экспортируется в почти 20 стран мира.
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