На запорожской Хортице водитель «Москвича» сбил двух девушек-подростков: пострадавшие в тяжелом состоянии. Фото

В Запорожье водитель автомобиля «ИЖ2717-90» сбил двух девушек-подростков. Авария произошла на нерегулируемом, но обозначенном дорожной разметкой и дорожными знаками пешеходном переходе. Девочек доставили в больницу с политравмами.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, ДТП случилось вчера вечером, 9 февраля, на участке проезжей дороги острова Хортица. На месте происшествия сотрудниками полиции были установлены предварительные обстоятельства происшествия. Около 17:30 водитель автомобиля «ИЖ2717-90» 1992 года рождения совершал движение от проспекта Инженера Преображенского в направлении улицы Научный городок. В попутном с ним направлении двигался ВАЗ 2101 под управлением водителя 1980 года рождения.
У остановки общественного транспорта «ЦимЕЖ» две девушки начали пересекать проезжую часть дороги по обозначенному дорожной разметке и дорожным знакам нерегулируемому пешеходному переходу. Увидев их, водитель ВАЗа затормозил и резко отвернул руль в сторону во избежание наезда, а водитель «ИЖ2717-90» продолжил движение прямо и допустил наезд на пешеходов.
В результате, две девушки 2006 года рождения получили тяжелые политравмы и были госпитализированы в больницу. Сотрудники полиции доставили водителя автомобилю «ИЖ2717-90» на обследование в Запорожский областной наркологический диспансер. По выводам медицинских работников – признаков опьянения не обнаружено. Однако установлен факт употребления марихуаны.
В настоящее время водитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту ДТП следователям полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.
Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, имеющим видеозаписи, касающиеся указанного происшествия, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 590-65-92 или 102.