В работе Приват24 и Ощадбанка произошел сбой

В работе приложения Приват24 во второй половине дня 15 февраля произошел сбой. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что при попытке войти в мобильное приложение и в веб-версию система выдает ошибку. Причины сбоя выясняются.
Кроме того, не работают банкоматы и терминалы самообслуживания Ощадбанка.Есть проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения Ощад 24/7, пишет РБК-Украина.
Как сообщили в пресс-службе киберполиции, во вторник, 15 февраля, клиентам одного из госбанков стали поступать сообщения о технической неисправности банкоматов.
Установлено, что эти сообщения являются элементом информационной атаки и не соответствуют действительности, отметили в киберполиции.