В работе Приват24 и Ощадбанка произошел сбой

РепортерUA 15 Фев 2022 - 18:37

В работе приложения Приват24 во второй половине дня 15 февраля произошел сбой. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что при попытке войти в мобильное приложение и в веб-версию система выдает ошибку. Причины сбоя выясняются.

Кроме того, не работают банкоматы и терминалы самообслуживания Ощадбанка.Есть проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения Ощад 24/7, пишет РБК-Украина.

Как сообщили в пресс-службе киберполиции, во вторник, 15 февраля, клиентам одного из госбанков стали поступать сообщения о технической неисправности банкоматов.

Установлено, что эти сообщения являются элементом информационной атаки и не соответствуют действительности, отметили в киберполиции.

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