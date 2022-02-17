Запорожцы встретили Поезд Единства. Фото

Сегодня, 17 февраля, в Запорожье прибыл Поезд Единства, который везет флаг Украины через 12 областей страны. Как рассказал начальник поезда Евгений Прокопенко, поезд следует из Рахова (Закарпатская область) в Мариуполь (Донецкая область).
На каждой остановке флаг подписывают руководители и жители региона.
– Наша миссия очень важная. Это, в первую очередь, гордость за нашу страну. Единство, это когда каждый человек, где бы ни был, чувствует себя как дома. На каждой станции нас принимают очень тепло и празднично, - говорит Евгений Прокопенко, который сам родом из Харькова.
Запорожцы встретили необычный поезд песнями, приветствиями и акцией «Украина вместе». От Запорожья до Мариуполя оставалось две станции. На каждой из станций состав принимают активисты и власти городов. В Запорожье поезд встретили глава Запорожского областного совета Александр Старух и исполняющий обязанности городского головы Анатолий Куртев. Также молодежь организовала акцию, в которой из символических областей составила всю Украину.
Поезд единства, что символизирует своеобразие и связанность каждой области, но, при этом, целостность и территориальное единство Украины, - рассказал представитель Запорожского областного центра молодежи Владислав Демидовец.
По словам начальника поезда, во Львове флаг подписал посол США в Украине.
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