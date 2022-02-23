В Запорожье жителям малоэтажных домов частично компенсируют оплату за отопление

Сегодня, 23 февраля, запорожские депутаты утвердили Программу социальной защиты населения города Запорожья «Теплое жилье». Она предусматривает предоставление частичной компенсации на оплату услуг по снабжению тепловой энергией.
Получить компенсацию части расходов смогут жильцы малоэтажных домов, ранее не оборудованных счетчиками тепла. Из-за отсутствия счетчиков в этих домах в предыдущие месяцы эти семьи получили большие счета за тепло.
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Компенсация назначается на период с 01.11.2021 по 30.04.2022 года и прекращается с даты установления прибора коммерческого учета тепловой энергии. Ее смогут получить жильцы, получающие жилищную субсидию, пользующиеся льготой на оплату услуг ЖКХ. Предполагается, что возмещение смогут получить более 150 семей. Для этого из бюджета города будет направлено более двух миллионов гривен.
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