В Запорожье ввели комендантский час

РепортерUA 24 Фев 2022 - 19:20

На территории Запорожья введен комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 06:00.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. Данную информацию журналистам подтвердили и в ЗОГА.

«Призываю жителей города не выходить на улицу в этот промежуток времени и не посещать общественные места. Сохраняйте спокойствие, пользуйтесь только официальными источниками информации и верьте в нашу армию», - подчеркнул Куртев.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...