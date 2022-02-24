В Запорожье ввели комендантский час

На территории Запорожья введен комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 06:00.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. Данную информацию журналистам подтвердили и в ЗОГА.
«Призываю жителей города не выходить на улицу в этот промежуток времени и не посещать общественные места. Сохраняйте спокойствие, пользуйтесь только официальными источниками информации и верьте в нашу армию», - подчеркнул Куртев.
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