Все поезда с востока на запад Украины стали эвакуационными: список

На восьмой день войны России против Украины все поезда с востока на западное направление стали эвакуационными. Продажа билетов на них закрыта, приоритет в посадке у женщин, детей и людей преклонного возраста.
Об этом сообщает Telegram "Укрзализныци". Сообщается, что пассажиры, которым нужно выехать с горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими поездами:
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№1/2 Константиновка - Ивано-Франковск
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№3/4 Запорожье - Ужгород
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№5/6 Мариуполь - Рахов
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№7/8 Киев - Черновцы
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№15/16 Харьков - Рахов
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№17/18 Харьков - Ужгород
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№21/22 Харьков - Трускавец
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№25/26 Одесса - Рахов
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№29/30 Киев - Ужгород
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№31/32 Кривой Рог - Ужгород
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№35/36 Одесса - Перемышль
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№37/38 Одесса - Ужгород
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№41/42 Днепр - Трускавец
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№45/46 Краматорск - Ужгород
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№49/50 Киев - Трускавец
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№55/56 Киев - Рахов
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№57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп
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№77/78 Одесса - Ковель
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№81/82 Киев - Ужгород
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№85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель
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№91/92 Киев - Львов
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№95/96 Киев - Рахов
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№97/98 Киев - Ковель
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№114/113-142/141 Лиман - Львов
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№119/120 Запорожье - Львов
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№129/130 Кременчуг - Ворохта
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№149/150 Полтава - Черновцы
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№135/136 Одесса - Черновцы
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№249/250 Киев - Черновцы
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№749/750 Киев - Ивано-Франковск
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№ 705 Дарница - Киев Пас - Львов
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№ 715 Дарница - Киев Пас - Львов
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№ 723 Харьков - Львов
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№ 747 Киев - Тернополь
"Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации", - говорится в сообщении.
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