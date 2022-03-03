В Запорожье приехал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Фото

РепортерUA 03 Мар 2022 - 16:16

Сегодня, фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук посетил Запорожскую областную военную администрацию, где пообщался с главой ОВА Александром Старухом и военными.

По мнению Святослава Вакарчука, стратегическое преимущество россияне потеряли. Как отметил во время беседы Александр Старух, в области вражеские войска оккупировали дороги, посадки. Но даже если бы враг оккупировал большую площадь, главное – сейчас 95% населения их ненавидят. Людей, которые лояльно относились бы к оккупантам, почти нет. Так что шансов закрепиться у врага ноль.

Александр Старух рассказал, что Запорожская область держится и сопротивляется врагу. Во всех городах власти работают под государственными флагами.

- Це кривава ганебна війна, яку Росія розв‘язала проти українського народу, - говорить Святослав. - Той, хто її розв‘язав пошкодує про той день, коли він вирішив це зробити. І ми - Україна і весь світ - заставим дорого за це заплатити. Я дуже гордий, що український народ чинить такий спротив. Сьогодні народжується та нація, про яку ми мріяли триста років. Останній шанс стати саме такою незалежною нацією у нас був 300 років тому. І я впевнений, що ми його нарешті використаємо. Слава Україні!

Также Святослав Вакарчук посетил Запорожский областной центр молодежи, где находится гражданский волонтерский штаб и запорожский военный госпиталь.

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