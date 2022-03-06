В Мариуполе объявлена эвакуация мирного населения

РепортерUA 06 Мар 2022 - 10:42

В Координационном центре под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сообщили, что в воскресенье, 6 марта, с 10.00 до 21.00 будет установлен режим тишины, а с 12.00 начнется эвакуация мирного населения из Мариуполя.

Отмечается, что в качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье. 

Эвакуация запланирована из трех точек города муниципальными автобусами:

  • СК Ильичевец (пр. Нахимова, 53)

  • Драматический театр (Театральная площадь, 1)

  • Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)

Подчеркивается, что следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта исключительно за автобусами. В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста.

"Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", – призвали местные власти и напомнили, что отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено.

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