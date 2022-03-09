Запорожцам рассылают смс-сообщения с призывом явиться в военкомат: кто подлежит мобилизации

РепортерUA 09 Мар 2022 - 14:39

В Запорожье мужчинам начали рассылать смс-оповещения о необходимости явки в военкомат для призыва на военную службу по мобилизации. В Запорожском областном военкомате РепортерUA подтвердили данную информацию и заявили, что данные смс-оповещения не являются фейком.

 

Отмечается, что личный состав военных учреждений частично задействован для выполнения боевых задач, в связи с этим применяется оповещение военнообязанных всеми доступными средствами, в том числе и смс-сообщениями.

Кто подлежит мобилизации:

Согласно ст. 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», на военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации.

Согласно ст. 22 п. 7 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, из числа лиц:

  • рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава – до 60 лет;

  • высшего офицерского состава – до 65 лет.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва на мобилизацию наказывается лишением свободы от 3 до 6 лет.

Согласно ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»

Граждане обязаны: являться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военнообязанные, резервисты Службы безопасности Украины - по вызову Центрального управления или регионального органа Службы безопасности Украины, военнообязанные, резервисты Службы внешней разведки Украины - по вызову Службы внешней разведки Украины) для взятия на военный учет военнообязанных или резервистов, определение их назначения на особый период (часть 1)

Гражданам, состоящим на военном учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения начальника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Если человек покинул место жительства в результате боевых действий, он должен в десятидневный срок прибыть в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки и стать на военный учет.

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