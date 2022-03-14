В Запорожье повестки начали вручать в общественных местах. Видео

В Запорожье оповещения о необходимости явится в военкомат начали рассылать с помощью смс. Также повестки раздают в общественных местах. Заместитель военного комиссара по вопросам морально-психологического обеспечения подполковник Андрей Якунин объяснил, с чем это связано.
По его словам, призыв резервистов и военнообязанных военную службу во время мобилизации проводится порядке, определенном законодательством. Согласно Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 №69/2022 «Об общей мобилизации», районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки проводят соответствующие мероприятия по проведению мобилизации.
Личный состав Запорожского центра территориального комплектования и социальной поддержки задействован по многим направлениям, в том числе, и по вопросам обороны города.
«Поэтому находятся альтернативные варианты оповещения: смс-уведомление, а также проводится оповещение в общественных местах с вручением повесток», - сказал Якунин.
Это обусловлено тем, что многие граждане в настоящее время сменили место жительства, многие перемещенные лица, приехали в город Запорожье и состоят на учете в других городах и поэтому выяснить место жительства не всегда возможно. Поэтому есть необходимость уведомления лиц в общественных местах.
Под призыв подпадают лица в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно ст.22 Закона Украины граждане обязаны являться по вызову в территориальный центр комплектования для взятия на военный учет.
«Мы работаем в сложных условиях, многие документы эвакуированы, но мы сделаем все для победы», - добавил Андрей Якунин.
В Запорожском областном центре ТЦК и СП напоминают состоящим на военном учете гражданам с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения начальника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также добавляют, если человек покинул место жительства в результате боевых действий, он должен в десятидневный срок прибыть в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки и стать на военный учет.
Также в облвоенкомате напомнили, что:
Согласно ст. 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», на военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации.
Согласно ст. 22 п. 7 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, из числа лиц:
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рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава – до 60 лет;
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высшего офицерского состава – до 65 лет.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва на мобилизацию наказывается лишением свободы от 3 до 6 лет.
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