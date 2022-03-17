В Запорожье обнародовали номера, по которым можно получить информацию о прибывших переселенцах

В Запорожье заработала «прямая телефонная линия» по переселенцам. Об этом в телеграм-канале сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Список номеров, по которым можно получить информацию обо всех переселенцах, прибывших в Запорожье.
▪️(095) 220-41-11 (Vodafone),
▪️(067) 220-41-12 (Киевстар),
▪️0800-503-508.
Кроме того, консультативная помощь предоставляется также переселенцам, которые не знают, как позвонить в соцслужбу, полицию, областную военную администрацию или другие учреждения.
Найти родных или знакомых можно с помощью специального сайта по поиску людей help.zp.gov.ua.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.