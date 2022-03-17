В Запорожье обнародовали номера, по которым можно получить информацию о прибывших переселенцах

РепортерUA 17 Мар 2022 - 10:30

В Запорожье заработала «прямая телефонная линия» по переселенцам. Об этом в телеграм-канале сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Список номеров, по которым можно получить информацию обо всех переселенцах, прибывших в Запорожье.

▪️(095) 220-41-11 (Vodafone),

▪️(067) 220-41-12 (Киевстар),

▪️0800-503-508.

Кроме того, консультативная помощь предоставляется также переселенцам, которые не знают, как позвонить в соцслужбу, полицию, областную военную администрацию или другие учреждения.

Найти родных или знакомых можно с помощью специального сайта по поиску людей help.zp.gov.ua.

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