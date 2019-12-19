В Киеве на Совских прудах нашли труп девушки. Фото

РепортерUA, фото Информатор 19 Дек 2019 - 13:06

В Соломенском районе столицы на Совских прудах нашли труп полуголой девушки. Об этом сообщает Информатор.

Сообщается, что рядом с телом стоял открытый автомобиль Honda, который едва не съехал в озеро. На месте проишесвтия работает следственно-оперативная группа полиции. Личность девушки и подробности инцидента выясняются.

Пресс-офицер полиции Соломенского района Киева Елена Мошко в комментарии УНН сообщила, что возле автомобиля, который стоял у озера, обнаружили труп девушки.

«В 7:00 поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что увидел у озера открытый автомобиль, у которого лежала девушка», - рассказала Мошко.

По ее словам, сейчас там работает следственно-оперативная группа Соломенского района полиции.

«Тело осмотрели. По предварительной информации, без признаков насильственной смерти. После проведения всех необходимых следственных действий, будет решаться вопрос об открытии уголовного производства», - сказала Мошко.

Также Мошко отметила, что пока событие зарегистрировано только в журнале единого учета заявлений и сообщений, как внезапная смерть.

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