В Киеве на Совских прудах нашли труп девушки. Фото

В Соломенском районе столицы на Совских прудах нашли труп полуголой девушки. Об этом сообщает Информатор.
Сообщается, что рядом с телом стоял открытый автомобиль Honda, который едва не съехал в озеро. На месте проишесвтия работает следственно-оперативная группа полиции. Личность девушки и подробности инцидента выясняются.
Пресс-офицер полиции Соломенского района Киева Елена Мошко в комментарии УНН сообщила, что возле автомобиля, который стоял у озера, обнаружили труп девушки.
«В 7:00 поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что увидел у озера открытый автомобиль, у которого лежала девушка», - рассказала Мошко.
По ее словам, сейчас там работает следственно-оперативная группа Соломенского района полиции.
«Тело осмотрели. По предварительной информации, без признаков насильственной смерти. После проведения всех необходимых следственных действий, будет решаться вопрос об открытии уголовного производства», - сказала Мошко.
Также Мошко отметила, что пока событие зарегистрировано только в журнале единого учета заявлений и сообщений, как внезапная смерть.